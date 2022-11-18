Направила рука бога: в Якутии на месте страшного ДТП с четырьмя детьми случайно оказался врач-реаниматолог

Фото: ГИБДД Якутии

В конце прошлого месяца, 28 октября, на региональной автодороге «Амга» в Якутии столкнулись лоб в лоб два микроавтобуса — Nissan Vanette и Toyota Hiace.

Первой машиной управляла многодетная мать. Как оказалось, именно она стала виновницей аварии: водитель не справилась с управлением на обледеневшей дороге — машина скользнула на встречную полосу. Произошло столкновение.

В тот момент позади женщины в салоне сидели четверо ее детей — 2004, 2010, 2019 и 2021 годов рождения. Ни у одного из них не было автокресла.

Из-за сильного удара их мать сломала ногу. Сами дети, а также водитель второй машины и его пассажиры также пострадали. По неподтвержденным данным, два самых маленьких участника аварии получили тяжелую травму.

А теперь представьте ужас, который охватил детей в тот момент: их боль, мать в таком состоянии, кругом тайга — темно и холодно, незнакомые люди. Взрослые наверняка пытались поймать связь, чтобы вызвать помощь. Но удалось ли им это сделать — весьма сомнительно, так как столкновение произошло не в населенном пункте, а на пустынной дороге между селами.

И тут, будто специально посланный богом, к месту аварии подъехал неизвестный мужчина. Он оказался врачом анестезиологом-реаниматологом. Опытный доктор на месте оказал пострадавшим первую помощь до приезда скорой и приободрил их. А потом доставил всех детей на своей машине в районную больницу.

Там столичный врач помог коллегам из района в лечении пострадавших и, убедившись, что с детьми теперь все будет в порядке, поехал дальше.

В медучреждении, где работает мужчина, о спасении им участников аварии узнали только на днях. Когда к нему специально приехал поблагодарить от имени пострадавших и коллег главврач районной больницы.

Так кто же этот посланник небес? Его зовут Евграфов Семен Юрьевич. И он работает в Научно-практическом центре «Фтизиатрия».

Редакция «КП — Якутия» пыталась связаться с врачом. Мы передали ему через отдел кадров телефон корреспондента. Но мужчина не перезвонил. Наверно, поскромничал.

Врач анестезиолог-реаниматолог Семен Евграфов. Фото: НПЦ «Фтизиатрия»

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