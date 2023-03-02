В Якутии женщина выбежала на мороз босиком в домашней одежде, спасаясь от дочери с ножом

Фото: СК Якутии

В Якутии задержали местную жительницу, которая пыталась зарезать собственную мать. Конфликт произошел в селе Жиганск во время алкогольного застолья – матери удалось пережить покушение, а ее дочь в итоге явилась с повинной.

Семейная ссора разгорелась вечером 21 февраля. 29-летняя женщина распивала спиртное вместе с 56-летней матерью, но в ходе застолья началась ссора, и дочь схватилась за кухонный нож. Она успела нанести матери несколько ударов, и той пришлось спасаться бегством.

Женщина отбилась от пьяной дочери и выскочила на улицу как была – без верхней одежды и даже без обуви, на зимний мороз. Босиком она добежала до знакомой, у которой попросила помощи.

Дочь в погоню бросаться не стала. Спустя некоторое время до нее дошло, что она пыталась сделать, поэтому женщина явилась с повинной в полицию. Матери в итоге оказали медицинскую помощь, а дочь сейчас посадили под стражу. Она стала фигурантом дела о покушении на убийство.

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