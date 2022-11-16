Шерсть и кровь. Неожиданную находку обнаружили сотрудники пункта сбора вторсырья в Якутске

Фото: Якутская экокомпания

Периодически сотрудники пункта приема вторсырья в Якутске находят удивительные вещи. На днях они обнаружили, пожалуй, самый необычный засор – коровью шкуру.

Неделю назад в Якутии начался сезон забоя скота. Неожиданным образом он коснулся «Якутской экологической компании», которая принимает отходы годны для вторичной переработки а 3 километре Вилюйского тракта.

Внимание, особо впечатлительных фото может шокировать. Просим смотреть с осторожностью.

Фото: Якутская экокомпания

Необработанную шкуру, по всей видимости, коровы, сортировщикам пришлось выкинуть.

На эко-станции постоянно находят не то, чего ждут в центрах переработки отходов. Но если пластиковая посуда с остатками еды просто испортит партию вторсырья, то некоторые находки могут быть откровенно опасными.

– Периодически люди сдают вместо вторсырья какие-то непонятный хлам. Например, газовые баллоны и даже гильзы от патронов. Это просто опасно. Если гильзы попадут в наш пресс, то может произойти детонация, тогда наши работники могут получить травмы, может пострадать наше оборудование, – рассказал «КП – Якутии» директор «Якутской экокомпании» Сергей Петров.

Он пояснил, что о таких засорах его команда регулярно рассказывает в соцсетях, чтобы привлечь внимание и напомнить людям, что эко-станция – это не помойка, а пункт приема вторсырья.

– При сборе вторсырья очень много правил, которые обязательно нужно соблюдать. Без них целые партии вторсырья могут превратиться в простой мусор, который не примут ни в одном центре переработки. В таких случаях у нас появляются дополнительные затраты на вывоз таких отходов, – отметил он.

Фото: Якутская экокомпания

Сотрудники призывают уважительнее относиться к чужому труду и соблюдать инструкции на информационных табличках, которые есть на каждом пункте сбора вторсырья.

– Напомним главный принцип сдачи вторсырья: “Не уверен- не сдавай”. Если на упаковке нет маркировки, если вы не опознали материал и просто ориентируетесь на свою интуицию - лучше воздержаться. Так вы облегчите нам работу и сохраните чистоту фракции, – отметил оператор эко-станции.

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