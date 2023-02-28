В 2023 году в Якутске может появиться первый за долгие годы вытрезвитель

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 28 февраля, в ходе 42-го (очередного) пленарного заседания парламент Якутии принял в первом чтении проект закона о создании специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

По данным медучреждений, каждый год в больницы Якутска полиция доставляет до тысячи пьяных человек, в Мирнинском районе — до 900, в Нерюнгри — до 500.

В связи с этим в течение 2023 года предлагают открыть вытрезвитель в структуре Республиканского комплексного центра социального обслуживания. Отмечается, что на базе данного центра могут заработать 20 коек с отдельным входом. Состояние опьянения доставляемых лиц будут проверять непосредственно там же.

Однако для открытия такого специализированного учреждения нужно изыскать источник финансирования. Глава Минтруда Якутии Елена Волкова на это сообщила, что вытрезвитель создается за счет регионального бюджета. 33,5 миллиона рублей изыщут в рамках корректировки закона о государственном бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Ко второму чтению решено более подробно проработать механизм финансирования, в частности рассмотреть государственно-частное партнерство. По итогам обсуждения срок подготовки законопроекта продлили до 10 апреля. Законопроект принят в первом чтении.

Почему закрыли вытрезвители

Вытрезвители были упразднены в 2011 году после ряда скандалов по стране, связанных с коррупцией и наживой на клиентах.

К примеру, вот что писало издание «Сахапарламент» о подобном учреждении в Якутске.

«Столичный вытрезвитель слыл довольно мерзким, как сам грех беспробудного пьянства, учреждением. Клоакой, где речи не шло о какой-либо медицине или правах человека. Добавим еще, что милиция совершенно бессовестно мела на улицах всех прилично одетых, но подвыпивших прохожих, у кого могли быть деньги. Потому «трезвяк» был постоянно переполнен <…>

Там были не комнаты, а реальные камеры, где на одних лавках могли сидеть вполне приличные люди и совершенно опустившиеся бомжи с букетами не только всех ароматов отнюдь не Франции, но и заразных болезней. <…> В туалет люди ходили в стоящий здесь же в углу зловонный бак. Жажду утоляли из одной кружки из другого общего бака <…>

Для тех, кто начинал качать права или устраивать драки с товарищами по несчастию, у сотрудников был целый арсенал специфических методов отрезвления и приведения в чувство. Впрочем, чаще просто били или брызгали в общую камеру «Черемухой».

Процветали там денежные поборы, воровство личных вещей клиентуры, по утрам людей могли отправить на какие-то непонятные работы, но чаще возили на служебной машине по адресам и клиенты собирали деньги на свой штраф».

В итоге в 2011 году был принят федеральный закон «О полиции», согласно которому граждан в состоянии алкогольного опьянения стали доставлять в медицинские учреждения.

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