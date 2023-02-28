Красота северного неба. По всей Якутии разлилось полярное сияние

Фото: национальный парк «Ленские столбы»

Ночь с 27 на 28 февраля надолго запомнится жителям Якутии своей красотой. Практически во всех районах республики якутяне могли наблюдать полярное сияние, которое обычно происходит лишь на самом севере. Видео можно посмотреть по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Алданского района

Как рассказал «КП-Якутия» Семен Николашкин, заместитель директора Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, это связано с тем, что на днях на Солнце случилась мощная вспышка.

«Из-за этого вчера произошла сильная магнитная буря класса G3. Плазма солнечного ветра ударилась о земное магнитное поле и вызвала сияние, которое распространилось до низких широт — до Якутска и чуть южнее», — отметил научный сотрудник.

Фото: Ulus.media

Северное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и встречаются с молекулами воздуха. Так образуется причудливое разноцветное свечение на высоте около 100 км. Свечения обычно происходят в районе магнитных полюсов Земли.

Фото: Ulus.media

По словам Семена Николашкина, само северное сияние никакого вреда здоровью человека не несет, разве что могут возникнуть проблемы психологического характера (например, страх) у чувствительных людей. Другое дело — магнитные бури, которые могут принести неприятные ощущения людям с кардиологическими проблемами или, например, гипертонией.

Фото: Ulus.media

Северное сияние не могло пройти мимо культуры людей, породив множество мифов, верований и примет. Например, в Якутии северное сияние предрекает сильные морозы. Коренные жители Кольского полуострова — саами, верили, что в северном сиянии они видят души умерших сородичей, поднимающиеся на небо. Поморы (это название русского населения Архангельского севера) считали, что на северное сияние не следует слишком долго смотреть, иначе заболит голова.

Фото: Ulus.media

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