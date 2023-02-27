«Выплачивал вкладчикам хорошие проценты». В Якутии сотрудник банка похитил у клиентов свыше 108 миллионов рублей

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В Ленском районе Якутии полиция уличила банковского служащего в хищении более 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.

Мужчина обманул 51 клиента, будучи руководителем филиала банка. Он использовал служебную программу, чтобы найти наиболее состоятельных клиентов с крупной суммой на счету.

Связавшись с такими клиентами по телефону, он предлагал им вложиться в его проект и обещал крупный доход. Для большей убедительности он оформлял договоры на фирменных бланках своей организации. Полученные средства недобросовестный заемщик безуспешно инвестировал в интернете. Какое-то время ему удавалось возвращать деньги с процентами, правда, за счет новых «клиентов». Так, у одной из женщин злоумышленник обманом похитил 10,5 миллионов рублей, на которые она планировала приобрести квартиру в Новосибирске.

«Брал деньги в долг под проценты, выплачивал вкладчикам хорошие проценты, 3-4% в месяц, с которых они налоги не платили, были довольны. Потом произошли определенные финансовые проблемы, я уже не смог ничего платить вкладчикам», — заявил подозреваемый.

Однако первой жертвой афериста стал 87-летний пенсионер-инвалид со статусом «Дети войны», который когда-то был коллегой его отца. Посулив пожилому человеку хорошие проценты, он выманил у него 1 миллион 750 тысяч рублей.

«С отцом его вместе работали. Он попросил у меня 1 миллион 750 тысяч рублей: [говорил, что] первый месяц — 3 процента, второй месяц — 5 процентов. Когда я пришел снимать деньги в банк, их там уже не было. Он перевел деньги на какую-то женщину, с той карточки на другую карточку, вот так они и уплыли», — рассказал пенсионер.

Мошенник возместил инвалиду часть ущерба. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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