Управляющий региональным отделением Пенсионного фонда стал и.о. зампреда правительства Якутии

Георгий Степанов. Фото: sakha.gov.ru

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Якутии Георгий Степанов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики.

Об этом 27 февраля сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем официальном телеграм-канале. Таким образом в правительстве будет усилен социальный блок.

В ведение Георгия Степанова войдут вопросы социально-трудовых отношений в республике, в том числе борьбы с бедностью, социальной защиты, повышения доходов и занятости населения, пенсионного обеспечения и социального страхования, демографической и семейной политики, политики в области прав и защиты интересов детей, труда, занятости и баланса трудовых ресурсов, вопросы развития предпринимательства, туризма и торговой деятельности.

Георгий Степанов непосредственно будет курировать деятельность министерства труда и социального развития, министерства предпринимательства, торговли и туризма, государственного комитета республики по занятости населения и управления ЗАГС республики.

Георгий Степанов родился 30 апреля 1974 года в селе Чурапча Чурапчинский района Якутской АССР. В 1995 году окончил Дальневосточную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» квалификации «менеджер».

Начал трудовую деятельность с должности технического работника Чурапчинского райкома ВЛКСМ. В 1995 году работал главным специалистом Комитета по взаимодействию с парламентом и общественными объединениями при президенте и правительстве Якутии.

С 1997 по 2000 год работал главным специалистом, заместителем начальника финансово-экономического отдела Дирекции Департамента пенсионной службы Якутии.

С 2000 года по 2003 год работал начальником Управления Пенсионного фонда России в Нюрбинском улусе.

В 2003 году был назначен заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по республике. В 2007 году утвержден в должности заместителя начальника Департамента организации и выплаты пенсий Исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации, где проработал до октября 2011 года.

В октябре 2011 года был назначен управляющим Отделением Пенсионного фонда России по Якутии.

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