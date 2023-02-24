В Якутии 9-летний мальчик получил ушиб на тренировке и скончался в больнице через несколько дней

Фото: KP.RU

В Якутии 9-летний Арсений Ганжа умер в больнице Нерюнгри, куда поступил с ушибом. Как рассказали родственники, травму он получил во время тренировки по самбо, и врач поначалу не разглядел на рентгене ничего особенного. Через несколько дней Арсению стало хуже, его положили на ИВЛ, и после нескольких операций мальчик скончался.

Диагностировали незначительный ушиб

Травму Арсений получил на тренировке по самбо 3 декабря. Мальчику сделали болевой прием в спарринге, и хотя Арсений стучал по мату, его соперник продолжал держать захват. Тренер же в этот момент стоял спиной к борцам и с кем-то разговаривал, поэтому болевой прием обернулся для мальчика травмой.

В тот же день нога Арсения стала опухать и болеть, поэтому родители повезли его на прием в травмпункт. Травматолог осмотрел ногу, сделал рентген и назначил амбулаторное лечение. Официальный диагноз – «ушиб связок левого голеностопного сустава», с ним Арсения отпустили домой, даже не наложив повязку.

Ребенка не успели отвезти на операцию

Несмотря на то, что родители выполняли предписания врача, через два дня Арсению стало хуже. У него появились пятна на ногах, поднялась температура, появились боли во всем теле. Скорая помощь госпитализировала мальчика в больницу, где его сначала осмотрели в детском отделении, после чего направили во все тот же травмпункт.

Фото: KP.RU

Спустя еще один осмотр и несколько часов совещания врачи решили провести срочную операцию – в противном случае мальчик рисковал лишиться ноги. Оперировать ребенка собирались в Якутске – в Нерюнгри, по словам медиков, не было нужного оборудования.

Однако к утру 6 декабря состояние Арсения ухудшилось настолько, что везти его в Якутск оказалось невозможно. Его ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. По словам врачей, у ребенка развился абсцесс, гной попал в костный мозг и началось поражение жизненно-важных органов.

Врачи скрывали состояние Арсения

Лечащий врач заверил родителей, что в ноге мальчика сделали четыре сквозных отверстия, поэтому гной вышел из ноги. На вопросы родных о лечении и необходимых лекарствах медики отвечали, что все в порядке, и ребенку ничего не нужно. Также, по словам врачей, они находились на постоянной связи со специалистами из Якутска.

Мать Арсения заверили, что у врачей есть все необходимые лекарства, а ее ребенком занимаются лучшие врачи. Однако медики отказывали родным в предоставлении истории болезни и не показывали результаты анализов. Уже позже выяснилось, что 7 декабря, ночью, у Арсения случился пневмоторакс. На следующий день, 8 декабря, ему провели еще одну операцию на ноге.

Фото: KP.RU

Медики оказались бессильны

8 декабря маме Арсения поступил звонок из больницы. Врач сообщил об ухудшении состояния ребенка. По словам родителей, он «истерично кричал» что медики бессильны и ничем не могут помочь маленькому пациенту. По дороге в больницу родители узнали, что их сын скончался.

«Не описать всей боли, которую вся наша семья пережила. До сих пор, не укладывается в голове, как в современном мире, с нашими технологиями, современным медицинским оборудованием, в больнице, можно было потерять ребёнка за 2,5 дня. А ведь брат приехал с ушибом ноги», – рассказал брат погибшего Арсения.

Больше двух месяцев заняла судмедэкспертиза, после которой у родителей оказалось очень много вопросов к врачам. Сейчас родители намерены добиваться справедливости во всех инстанциях – они уже обратились в суд, СК и прокуратуру, по делу началось следствие. Родители также решили придать ситуацию огласке и заявили о намерении наказать врачей за халатность:

«Мы обязаны наказать по закону всех, кто в ней виноват. Мы будем идти до конца, пока не добьемся правды».