Слепая цыганка предсказала якутскому солдату, что он вернется с войны прославленным героем

Фото: mrtk-edu.ru

Телеканал НВК «Саха» опубликовал архивное видео, в котором повзрослевший сын прославленного якутского снайпера, героя ВОВ Федора Охлопкова Николай вспоминает рассказанную ему отцом историю встречи со слепой гадалкой, которая предсказала его судьбу.

Федор Охлопков получил повестку в августе 1941 года.

«Жила у нас тогда одна женщина Акулина Баланова, по-теперешнему экстрасенс, а по-тогдашнему удаганка. Лечила людей, многим помогла, — говорит Николай. — Отец был на сенокосе, когда ему вручили повестку. Что поделать? Надо идти. На следующий день он отправился на место сбора на берегу. Шел он вот, значит, со своей котомкой. И тут его на дороге встречает Акулина, со стаканом водки. Говорит: «Федор, сынок, подойди ко мне». Он подошел к ней подавленный. А Акулина ему: «Сынок, не переживай. Из всех этих ближайших шести наслегов ты один вернешься домой прославленным воином. Получишь немало ранений, пройдешь достаточно испытаний и мук, но вернешься домой с грудью, полной орденами и медалями».

Мужчин проводили на войну. Они переплыли реку Лену и прибыли в Якутск, откуда их должны были направить в федеральный центр. Из военкомата солдат из разных районов отправили на пристань.

«Там на берегу сидела слепая старуха, цыганка, гадала всем желающим. Солдаты, идущие на войну, естественно, спрашивали у нее, вернутся ли живыми. Отец тоже попросил погадать. И эта цыганка сказала ему то же, что и Акулина. Не переживай, говорит, вернешься живым, будешь не раз ранен, встретишь много испытаний, но вернешься, не бойся, с медалями и орденами», — продолжает Николай.

Так и случилось. Федор Матвеевич Охлопков стал прославленным снайпером, уничтожил 429 фашистов. Был ранен больше 10 раз. Участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

«Вернулся через четыре года, тоже осенью, в конце августа — начале сентября 1945 года. Смотрит: на том же самом месте сидит та же старуха, гадает. В приподнятом настроении, с победой же вернулся, решил ее разыграть. Молча, вдруг узнает по голосу, положил ей на ладонь деньги. Старуха молча начала гадать и вдруг резко собрала карты. Схватила его, поцеловала в лоб и начала плакать. Говорит: «Сынок, я же тебе гадала раньше, ты вернулся». Притронулась к его груди, а там полно орденов и медалей, сказала: «Я же тебе говорила, обрадовал ты меня», — завершил рассказ сын снайпера.

По словам Николая, отец рассказывал ему про эту встречу, когда он учился в седьмом классе. История глубоко запала ему в душу и он ее четко запомнил. Николай стал учителем географии, получил звание заслуженного учителя РС(Я).

Звание Героя Советского Союза и Орден Ленина Федору Охлопкову присвоили через 20 лет после победы, в 1965 году.

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