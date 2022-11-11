В Якутии стадо коров устроило дерзкий побег от хозяина на соседнюю ферму

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В Якутии стадо коров устроило побег от хозяев. Пожилой фермер уже не мог достаточно усердно ухаживать за стадом, поэтому зимой их перегоняли на кооперативную ферму под присмотр. Но осенью хозяин присматривал за ними сам.

Когда мужчина в очередной раз выгнал коров на водопой, стадо вдруг в полном составе дало деру от опешившего хозяина. Ни остановить, ни догнать животных он разумеется не мог, и коровы скрылись за горизонтом.

Однако убежали коровы не куда-нибудь, а на ту самую ферму в 30 километрах от деревни, куда их планировал позже перегнать хозяин. Как стадо нашло дорогу – загадка, но на ферме они появились в полном составе.

Хозяева предположили, что коровы попросту замерзли: пожилой владелец уже не мог толком утеплить коровник, поэтому буренки сбежали в поисках лучшей жизни. На ферме их отогрели, накормили и привели в порядок. Видимо зимовать там они останутся раньше обычного.

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