«Просто пишите заявление и уходите». Глава Якутии отчитал чиновников за срыв сроков объектов по нацпроектам

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с прокуратурой Якутии, на которой была рассмотрена работа по реализации национальных проектов.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Руководитель республики выразил свое возмущение срывами сроков выполнения некоторых объектов в рамках нацпроектов.

В частности, негодование Ил Дархана вызвало затягивание строительства школы и спортивного комплекса в Борогонцах, а также ряда врачебных амбулаторий в селах республики.

– Есть ряд проектов, по которым ситуация очень плохая. Надо принимать очень серьезные меры для исправления. Я письменно не буду, но вам пока устно объявляю замечание, – сказал Николаев.

Устные замечания вынесены председателю правительства Андрею Тарасенко, зампредам Кириллу Бычкову, Ольге Балабкиной, Сергею Местникову и министру здравоохранения Лене Афанасьевой.

Но самый большой разнос получил министр строительства Павел Кылатчанов.

– Пал Палыч, вам тут уже никак не обойтись [устным замечанием]. Вам – выговор. Потому что основная часть работы должна была идти по линии вашего министерства. Еще раз говорю, коллеги, не реализация нацпроектов, важнейших для нашей республики, это просто: «пишите заявление и уходите», – подчеркнул Айсен Николаев.

По его словам, в работе над нацпроектами «недопустимы любые затягивания, тем более срывы ввода». Это персональная ответственность членов правительства республики.

А что не так с объектами?

В Усть-Алданском районе должны были ввести многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс по нацпроекту «Демография» и школу на 450 мест по нацпроекту «Образование».

Они оба сильно отстают по срокам. Задержка ввода спорткомплекса связана со сроками поставки оборудования из-за позднего размещения части закупок. А также с корректировкой проектно-сметной документации. Задержка по срокам введения школы связана с неисполнением условий со стороны поставщика.

На обоих объектах сейчас продолжается строительство. Школу планируется ввести до конца 2022 года. Но у спортивного объекта по-прежнему низкий уровень готовности.

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