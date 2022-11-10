Били и требовали денег. Трех жителей Якутска держали в заложниках в гараже

Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

В Якутске трех местных жителей обвиняют в похищениях людей и вымогательствах. В числе обвиняемых 17-летний юноша, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

В июле 2021 года один молодой человек из этой компании предложил похитить человека и потребовать с него деньги. Эту схему они отработали, насильно взяв в заложники трех человек, в том числе девушку.

Жертв держали в гараже одного из злоумышленников. В какой-то момент похищенная девушка сумела незаметно написать своему знакомому в соцсети. Благодаря этому факту, всех троих участников банды удалось задержать.

Каждому из них предъявили обвинения в зависимости от роли в этой истории по статьям: подстрекательство на похищение человека, вымогательство и похищение человека. Ни один из задержанных не признал вину. Несмотря на это, экспертные исследования, ряд допросов и иные следственные действия помогли восстановить картину произошедшего.

Собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления обвинения. Прокурор города Якутска направил уголовное дело в суд. Сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники одного из подразделений МВД по Республике Саха (Якутия).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.