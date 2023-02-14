«Стало плохо после столовой»: 11 школьников в Якутии едва не попали в больницу с отравлением

Фото: СУ СК России по Якутии

После обеда 11 школьников села Бердигестях Горного района почувствовали недомогание. Началась процессуальная проверка по сообщению о признаках отравления, информирует пресс-служба СУ СК России по Якутии.

По предварительным данным, 13 февраля после посещения столовой Бердигестяхской школы имени А. Осипова 11 учеников 1-го, 4-го , 9-го и 11-го классов пожаловались на плохое самочувствие. Отмечается, что госпитализация в больницу им не потребовалась.

Фото: СУ СК России по Якутии

На месте работают сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по республике. Чтобы выявить причину происшествия, вместе со специалистами Роспотребнадзора они осматривают помещения и оборудование столовой.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Фото: СУ СК России по Якутии

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