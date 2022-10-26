В Якутске вор взломал дверь квартиры и похитил породистых питомцев

На фото похищенные питомцы

Во вторник, 25 октября, на Пионерской улице Якутска произошла необычная кража: кто-то взломал дверь квартиры и похитил породистых питомцев — красивую кошечку мейн-кун по кличке Мара и двух тойтерьеров Дочу и Лизу.

Кража произошла в разгар дня. Очевидцы видели незнакомую женщину в голубой куртке, которая выносила животных.

Хозяева обратились в полицию. Приходил кинолог, но поиски не дали результатов.

Тойтерьеры Доча и Лиза

«Мы готовы забрать заявление, если нам вернут животных»

Хозяева похищенных животных обращаются через «КП — Якутия» к вору.

«Мы готовы забрать заявление, если животных вернут обратно в целости и сохранности, всех троих», — говорят они.

Главное для них — возвращение любимцев домой здоровыми.

Мейн-кун Мара

Предположительно, животных украли для перепродажи в другом городе. По словам владельцев, щенки тойтерьера стоят в районе 25-50 тысяч рублей в зависимости от питомника. Котенок мейн-кун — около 50 тысяч рублей.

При этом следует отметить, что в последнее время на сайтах объявлений появились сообщения о бесплатной передаче породистых животных в связи с переездом.

Хозяева просят вернуть их любимцев

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