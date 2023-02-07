«Дома рушились за секунды», «начала молиться». Якутяне рассказали, как пережили землетрясение в Турции

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Ранним утром в понедельник, 6 февраля, на юге Турции произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение магнитудой 7,8 балла. Это ощутили и жители других стран, в том числе в Сирии, Грузии, Армении, Египте, Кипре, Израиле, Болгарии, Греции.

По последним данным, количество погибших увеличилось до 2921 человека, 15 834 получили ранения. Якутяне, живущие в Турции и на Кипре, поделились своими переживаниями.

«Провели ночь на улице, потому что здания рушатся за секунды»

Якутянка Туяра Стручкова, находящаяся сейчас в Турции, рассказала ЯСИА, что трясти начало начало за десять дней до большого землетрясения.

– Сперва по десять минут, потом по полчаса. С каждым разом увеличивалась амплитуда. Я работаю по якутскому времени, поэтому уже в три утра почувствовала что-то неладное. Потом зашла в социальные сети, группы в мессенджерах и увидела, что везде в южных городах началось землетрясение», — говорит Туяра.

По ее словам, учёный из Нидерландов предупреждал о мощном землетрясении в Турции за несколько дней, но информацию не довели до населения.

– В ряде городов люди находятся на улице с ночи — им запретили заходить в дома, потому что здания рушатся за секунды, – говорит она.

Северный Кипр: «Встала и начала молиться»

Бывшая сотрудница мэрии Якутска Дина Николаева, сейчас с семьей проживающая на Северном Кипре, рассказала в соцсетях о пережитом землетрясении, пишет SakhaDay. Кипр в числе других ощутил разрушительное землетрясение, хотя и не так сильно – до острова дошла волна в 3-4 балла.

– Проснулась от того, что муж трясется, подумала, кошмары или что. Разбудила его, весь дом к тому времени сильно трясло, все шумело и скрипело. Стоял страшный гул. Встала под проем и начала молиться «Айыы Танара быыьаа...» (молитва якутскому божеству – прим.ред) Через пару секунд кинулись к детям. Накинули куртки и выбежали на улицу, – говорит Дина.

Она рассказала, что когда бежали до прихожей, началась сильная тряска.

– Почему-то именно наш дом очень трясло. Такое ощущение, что здание ходило ходуном на 10-15 см. Я предложила выйти на балкон, это было плохое предложение, оказалось, что так делать нельзя. В итоге просидели в машине 1,5 часа. Вторую волну почувствовали на улице. В местных чатах посмотрела, все вышли на улицу. Но, были люди, которые проспали и не почувствовали. В первый раз я столкнулась с такой стихией, поэтому было страшно, – переживает якутянка. Ее можно понять, ведь в Якутии землетрясения слабые и обычно жители их даже не замечают.

Своими переживаниями поделилась и другая якутянка Анна.

– Ночью весь дом трясся, всё шаталось в доме, очень странные ощущения. Днём послабее чувствовалось, как будто покачивает в лодке на волнах. Говорят, что небольшое цунами добралось до Кипра в районе Фамагусты, но разрушений никаких нет.

Анталья: «кто живет рядом с морем, ощутили стихию»

Сардана из Антальи тоже сказала, что толчки почвы ощущались задолго до трагедии. Правда, в Анталье это ощущалось не так сильно, как в других соседних городах Алании и Адане.

– Все, кто жил рядом с морем, ощутили стихию. Я, по счастью, живу в центре, где толчков не было. Но тревога все равно присутствует, так как предупреждают, что нужно быть начеку. Я собрала тревожный чемоданчик. Землетрясение наблюдалось в близлежащих к Анталье городах. Знаю, что жители Алании и Адана всю ночь стояли на улице. Сейчас опять в Адане трясет, – рассказывает Сардана.

Стамбул: «Что? Какое землетрясение?»

Известный якутский модельер Петр Яковлев, ныне живущий в Стамбуле, признался, что даже не заметил землетрясения, сообщает Yakutsk News.

Он был так увлечен работой над коллекцией, съемками, что пропустил новости: «Что? Какое землетрясение?»

– Ко мне все звонят, спрашивают, все ли в порядке. Землетрясение произошло на юге Турции, Стамбул находится на северо-западе. Так что от нас это далеко, хотя, говорят, кто-то и ощущал, но не я, — пояснил он

МВС Якутии: В Турции якутян среди пострадавших нет

В Министерстве по внешним связям Якутии сообщили, что в местах, где произошли самые сильные землетрясения, якутян нет.

– По состоянию на сегодня, 7 февраля среди пострадавших якутяне не числятся и обращений в адрес нашего министерства не поступало. В любом случае, мы готовы оказать любое содействие и связать с нашими коллегами из генконсульства России. Мы также держим постоянную связь с председателем нашего якутского землячества в Турции, — прокомментировал «Эхо столицы» замминистра Сергей Хатылыков.

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