Подборка работ малоизвестных, но невероятно талантливых якутских художников

Художник: Диана Корякина

В 1881 году 25 октября в далекой Испании родился великий Пабло Пикассо. И с 2004 года некоторые творческие объединения художников стали отмечать в эту дату Международный день художника.

Редакция «КП — Якутия» сделала по такому случаю подборку работ якутских иллюстраторов. Конечно, в первую очередь нам вспомнились имена таких известных современных художников, как Иннокентий Корякин, Андрей Чикачев, Кыыдаана Игнатьева, Николай Мочкин, Мира Аргунова и др. Они по праву снискали свою славу.

Но в Якутии есть множество других очень талантливых молодых ребят, про которых знают только в узких кругах. И мы решили это исправить и представить их работы широкой публике. Итак, встречайте.

Первой вас приветствует маленькая якутяночка с пухлыми щечками и в шапочке дьабака от иллюстратора Анны Сивцевой.

А это фан-арт к мультфильму «Я краснею» от дизайнера Лилианны Ермолаевой. Девушка пишет, что получила похвалу по своим иллюстрациям от самого Disney и Pixar.

Художник: Лилианна Ермолаева

Сколько же здесь всего знакомого и родного. Вот стела «Якутск», Дом арчы, острог, Аал Луук Мас, герб города и др. И все это на трех гигантских мамонтах. Такой представила столицу республики художница Айталина.

«Эти могучие гиганты с бивнями несут на себе чудесный город — Якутск — столицу алмазных краев. Мамонты неспешно и властно бродят по просторам необъятных земель Саха. Древний город таит в себе множество тайн», — описала она свою работу.

Художник: Айталина Рукола

А это работа талантливого художника с неиссякаемым источником вдохновения Нины Давыдовой. Ее иллюстрации вы можете найти в детских книжках издательства «Айар».

Художник: Нина Давыдова

Вы посмотрите, сколько одухотворенности в этом молодом шамане. Его создал художник Василий Корякин. Кстати, он тоже время от времени иллюстрирует книги.

Художник: Василий Корякин

И напоследок город Якутск от еще одного иллюстратора Дианы Корякиной. По ее словам, это антураж улицы Аммосова.

«На месте «Якутск Плаза» был «Старый универмаг» и там была туча магазинов. На первом этаже слева стояли витрины с якутскими изделиями, помню чучело медведя у входа. Рядом с лестницей стояла каморка с музыкальными CD-дисками. Потом я поднималась на третий этаж в магазин техники для дома и стояла пялилась на телевизоры, там крутили разные фильмы», — вспоминает она с теплом.

Художник: Диана Корякина

Поздравляем всех художников Якутии и благодарим за ваш труд! Мы преклоняемся перед вашим талантом и чудесным даром видеть прекрасное. Спасибо, что вы делаете наш мир чище и добрее.

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