Подборка работ малоизвестных, но невероятно талантливых якутских художников

Художник: Диана Корякина
В 1881 году 25 октября в далекой Испании родился великий Пабло Пикассо. И с 2004 года некоторые творческие объединения художников стали отмечать в эту дату Международный день художника.
Редакция «КП — Якутия» сделала по такому случаю подборку работ якутских иллюстраторов. Конечно, в первую очередь нам вспомнились имена таких известных современных художников, как Иннокентий Корякин, Андрей Чикачев, Кыыдаана Игнатьева, Николай Мочкин, Мира Аргунова и др. Они по праву снискали свою славу.
Но в Якутии есть множество других очень талантливых молодых ребят, про которых знают только в узких кругах. И мы решили это исправить и представить их работы широкой публике. Итак, встречайте.
Первой вас приветствует маленькая якутяночка с пухлыми щечками и в шапочке дьабака от иллюстратора Анны Сивцевой.
А это фан-арт к мультфильму «Я краснею» от дизайнера Лилианны Ермолаевой. Девушка пишет, что получила похвалу по своим иллюстрациям от самого Disney и Pixar.
Художник: Лилианна Ермолаева
Сколько же здесь всего знакомого и родного. Вот стела «Якутск», Дом арчы, острог, Аал Луук Мас, герб города и др. И все это на трех гигантских мамонтах. Такой представила столицу республики художница Айталина.
«Эти могучие гиганты с бивнями несут на себе чудесный город — Якутск — столицу алмазных краев. Мамонты неспешно и властно бродят по просторам необъятных земель Саха. Древний город таит в себе множество тайн», — описала она свою работу.
Художник: Айталина Рукола
А это работа талантливого художника с неиссякаемым источником вдохновения Нины Давыдовой. Ее иллюстрации вы можете найти в детских книжках издательства «Айар».
Художник: Нина Давыдова
Вы посмотрите, сколько одухотворенности в этом молодом шамане. Его создал художник Василий Корякин. Кстати, он тоже время от времени иллюстрирует книги.
Художник: Василий Корякин
И напоследок город Якутск от еще одного иллюстратора Дианы Корякиной. По ее словам, это антураж улицы Аммосова.
«На месте «Якутск Плаза» был «Старый универмаг» и там была туча магазинов. На первом этаже слева стояли витрины с якутскими изделиями, помню чучело медведя у входа. Рядом с лестницей стояла каморка с музыкальными CD-дисками. Потом я поднималась на третий этаж в магазин техники для дома и стояла пялилась на телевизоры, там крутили разные фильмы», — вспоминает она с теплом.
Художник: Диана Корякина
Поздравляем всех художников Якутии и благодарим за ваш труд! Мы преклоняемся перед вашим талантом и чудесным даром видеть прекрасное. Спасибо, что вы делаете наш мир чище и добрее.
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