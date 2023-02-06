«Украл отец в наркотическом опьянении». В Якутии женщина заявила, что ее двухлетнюю дочку похитили

Фото: соцсети

6 февраля по соцсетям и мессенджерам облетела информация, которая никого не оставила равнодушным. Сообщалось, что в Якутске пропала девочка двух лет, а к пропаже причастен ее отец «в наркотическом опьянении».

Сообщение написала мать девочки Екатерина, которая разослала фотографию дочери с просьбой найти ее. Пока полицейские проверяли информацию, всплыли новые подробности происшествия.

Люди, знакомые с Екатериной, сообщили, что никакого похищения не было, а Екатерина сама отдала ребенка отцу, чтобы он провел с ней выходные, пока она отмечает день рождения другой дочери. Бывшие сожители проживают раздельно, но мужчина не лишен родительских прав и вполне может видеться со своим ребенком.

Как в итоге выяснило МВД, 3 февраля, в минувшую пятницу, мать согласилась передать девочку отцу на выходные. Затем между бывшими сожителями произошел конфликт, и мужчина выехал с ребенком из Табаги (пригород) в Якутск.

Это вызвало беспокойство матери, потому что отец ребенка неоднократно судим. И она сообщила в полицию о похищении. В настоящее время оба родителя и девочка находятся в отделе полиции. Идет разбирательство. Не уточняется, был ли мужчина в наркотическом опьянении или это злостный навет.

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