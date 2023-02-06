Бывший директор «Ленатурфлот» отсудил 300 тысяч рублей за двухгодичное незаконное уголовное преследование

Фото: ЛОРП

Якутский горсуд присудил компенсацию экс-директору ООО «Ленатурфлот» Евгению Бало за незаконное уголовное преследование в теченеи двух лет.

В чем обвинялся Бало?

Уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Ленатурфлот» Евгения Бало было заведено 27 июня 2018 года. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и неуплате налогов.

В 2017 году News.Ykt.Ru сообщал, что в 2015 году генеральный директор «Ленатурфлота» Евгений Бало создал четыре частные фирмы – «Ленатурфлот-С», «Ленатурфлот-Б», «Ленатурфлот-К» и «Ленатурфлот-СПК». В этих организациях-двойниках стопроцентным учредителем выступает сам Евгений Бало.

Будучи владельцем частных фирм и в то же время руководителем дочерней организации ЛОРПа, Евгений Александрович заключил сам с собой договор аренды и передал управление флотом своим личным компаниям.

По версии следствия, в 2015-2016 г.г. Бало присвоил 45 миллионов рублей государственной субсидии, выделенной на организацию речных пассажирских перевозок. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО. Свою вину он не признал.

06 июля 2020 года дело было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Требовал 500 тысяч рублей и удаление статей в интернете

После закрытия уголовного дела Бало подал в суд иск о взыскании с государства компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, а также требуя удалить порочащие его статьи из интернета.

Позже в суде он отозвал требования удалить статьи. В своем иске он пояснил, что его помещали в СИЗО, а затем избрали меру в виде домашнего ареста и подписку о невыезде. Это отразилось на его личной, семейной жизни, он был лишен возможности вести обычный образ жизни.

Кроме того, его уволили с работы, а в интернете поливали грязью. Кроме того, жене и детям пришлось выслушивать нелицеприятные высказывания в адрес супруга и отца.

Суд удовлетворил его иск частично, вместо 500 тысяч присудив ему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу.

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