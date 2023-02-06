Якутский салат «Индигирка» возглавил рейтинг худших блюд в мире

Источник: TasteAtlas

Салат «Индигирка» – одно из самых популярных блюд якутской кухни был признан худшим блюдом по версии сайта TasteAtlas. Жители Якутии не согласились с этим и объявили «крестовый поход» на этот сервис.

Сайт TasteAtlas собирает рецепты и отзывы о ресторанах со всего мира. На основе мнения почти 50 тысяч так называемых фуд-экспертов составляются различные рейтинги, так в число худших попала якутская «Индигирка».

Этот традиционный салат назван в честь одной из северных рек Якутии. В его рецепт входит замороженная рыба (чир, нельма или муксун), лук, подсолнечное масло, соль и перец. Современные вариации допускают подачу с дольками лимона, красной или черной икрой и различными заправками.

Всех гостей Якутии в обязательном порядке угощают этим блюдом, но, видимо, оно не пришлось по вкусу иностранным экспертам, оценившим его на 1.4 из 5.

– Секрет низкого рейтинга в замороженных рыбных кубиках. В защиту подачи ледяной рыбы в салате скажу, что сейчас в Якутске минус 42, а часто становится еще холоднее, – поясняется в соцсети сервиса.

Источник: TasteAtlas

Несмотря на это, TasteAtlas признает, что этот салат популярен даже за пределами Якутии. К примеру, он попал в 5-ку лучших блюд, которые стоит попробовать в Красноярске. Кроме того, в числе лучших заведений, в которых подают «Индигирку», указаны рестораны «Тыгын Дархан», «Чочур Муран», «Махтал» в Якутске, а также хабаровский «Хозяин тайги».

К слову, с экспертами не согласились в комментариях к этому блюду.

– Это сибирский вариант севиче. Рыба должна быть замороженной или почти замороженной. Мне понравилась рыба, но я не любитель лука, а лука в этом блюде обычно много. Если вам нравится севиче, вам, скорее всего, понравится это тоже, – написал Джейми Дикинсон, чей отзыв с 2021 года был единственным в комментариях.

На днях пользователи Твиттера из Якутии решили вывести национальное лакомство из списка худших блюд. В итоге за день они оставили в комментариях почти 40 положительных отзывов на английском и русском языках.

– Тает во рту. Правда ни с чем не сравнить. Это самый вкусный салат, который я когда-либо пробовал. 10 из 10, – отметил Альберт Тартаканов.

– Легкий в приготовлении, но очень вкусный салат, якутское лакомство должен попробовать каждый гурман, – считает Аина Достоевская.

– Если вам не нравится лук, вы можете добавить его по своему вкусу, – советует пользователь Виктория.

Источник: TasteAtlas

Также в числе блюд с худшим рейтингом канадский пицца-торт и «Хакарл» (исландское национальное блюдо, представляющее собой частично разложившееся, а затем завяленное мясо акулы)

Из якутских блюд на сайте также представлены строганина, сугудай и керчех. Национальная закуска из мороженой рыбы получила оценку 3.1, остальные рецепты пока не набрали достаточное число отзывов.

Справка «КП»:

TasteAtlas — это энциклопедия вкусов, в которой представлены более 10 тысяч традиционных блюд и 22 тысячи ресторанов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.