Жители Якутии сняли редкое северное сияние над домами

Фото: almaznyikrai

Жители Якутии стали очевидцами редкого северного сияния. Его вечером 24 октября увидели жители Удачного. Примечательно то, что Удачный находится не в арктическом районе, и появление над ним Aurora Borealis – редкое и необычное явление.

Жителям Удачного посчастливилось увидеть сияние прямо из окон своих домов. Что-то похожее также наблюдали сегодня жители Мирного – но этот город находится ближе к Арктике, и там такое явление не кажется чем-то из ряда вон.

Фото: almaznyikrai

Также 23 октября северное сияние появилось еще над одним городом в Якутии – Верхневилюйском. Но там жителям пришлось выезжать за пределы городской черты, чтобы увидеть его во всей красе.

Фото: tuyara_photo

Отметим, что Северное сияние возникает, когда в верхние слои атмосферы Земли попадают заряженные частицы солнечного ветра. По сути оно является люминесценцией верхних слоев атмосферы.

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