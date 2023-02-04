В Якутске открыли новое здание Республиканской школы-интерната для детей с нарушениями речи

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В субботу, 4 февраля, состоялось торжественное открытие нового здания Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«Вот и открыли долгожданное новое здание Республиканской школы-интерната для детей с нарушениями речи. Это прекрасное, разработанное по индивидуальному проекту здание, оснащенное всем необходимым современным оборудованием. Ученики школы с большим удовольствием рассказали о своих увлечениях, кружках, показали, чему они научились и что умеют. Ребята все очень способные, старательные и талантливые», — написал руководитель региона.

Ранее воспитанники школы ютились в ветхой деревяшке 60-х годов постройки, в которой зимой детям приходилось учиться в зимней одежде. Родители и руководство учебного заведения десятки лет добивались постройки нового здания.

Проект был разработан еще в 2016 году, но финансирования не было. Наконец в 2021 году долгожданное строительство началось по программе государственно-частного партнерства. Заказчиком выступило ООО «АЭБ Капитал», строительный контроль осуществила Служба государственного заказчика республики.

Что есть в новом здании Речевой школы

Школа рассчитана на 120 мест. Общая площадь нового двухэтажного здания — 2897,16 кв.м.

Согласно представленной ранее планировке, на первом этаже находятся учебная секция начальных классов, гардеробная, методкабинет и учительская, мастерская с подсобным помещением, спортзал с раздевалками и снарядная. Предусмотрены кабинет врача, процедурная, прививочная, столовая на 60 посадочных мест и буфет-раздаточная и санузлы.

На втором этаже — актовый зал, учебные классы, кабинеты информатики, химии, физики с лаборантским, кабинет иностранного языка (лингафонная), класс технологии, библиотека и учительская.

В трехэтажном интернате, кроме жилых комнат, на площади 1683,62 кв.м есть прачечная, медкабинет, зимний сад, помещения для кружковой работы и самоподготовки.

Стоимость строительства интерната и учебного корпуса оценивалась в 514 миллионов рублей.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Новое здание находится на 10-м километре Покровского тракта в квартале «Речевая школа» в Автодорожном округе Якутска.

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