Видеорегистратор заснял момент ДТП в Якутске, в котором из-за пьяного водителя пострадала девушка

Фото: скриншот видео

Около 22 часов вечера 3 января на Окружной дороге в Якутске произошло ДТП, есть пострадавшая, передает столичная Госавтоинспекция.

Выяснилось, что 32-летний пьяный мужчина за рулем Toyota Allion несся по дороге, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию, и врезался в спокойно ехавшую впереди Honda CR-V. В результате та съехала в кювет и опрокинулась.

Момент ДТП засняла камера видеорегистратора третьего водителя, который ехал за ними следом.

За рулем «Хонды» сидела 25-летняя девушка. К счастью, она была пристегнута ремнем безопасности. Но тем не менее она все равно пострадала, когда ее так грубо столкнули с дороги.

Сам нарушитель вышел из аварии без травм, от дачи объяснений отказался. Вскоре ему придется ответить перед судом.

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