В Мирном Якутии произошел большой пожар в гаражном кооперативе

Фото: пресс-служба МЧС Якутии

Поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице 50 лет Октября в городе Мирном, сообщила вечером 3 февраля пресс-служба МЧС Якутии.

На место выехали огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение.

Фото: пресс-служба МЧС Якутии

К счастью, никто не пострадал. Сами гаражи повреждены по всей площади — 350 кв. метров. Отмечается, что здание было оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения.

Предположительная причина возгорания — аварийный режим работы электросети. Расследование продолжается. Виновный и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 25 человек и семь единиц техники.

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