Найденный зимой в Якутии раненый ястреб стал звездой клипа

Фото: скриншот клипа

Популярная в Якутии певица Умсуура показала на своей странице в соцсети, как проходят съемки ее клипа. В качестве «приглашенного гостя» в нем снялся живой ястреб.

Хищную птицу нашли раненой в Якутске в ноябре прошлого года. У нее были многочисленные отверствия от дроби в животе. Ястреба принесли в контактный зоопарк «Зоополис».

Состояние у птицы было тяжелое, но ее сумели выходить и дали имя Хинсу. Тогда никто и подумать не мог, что эта гордая хищница совсем скоро станет актрисой и у нее в друзьях появится звезда якутской эстрады.

Дело в том, что коронной песней Умсууры является «Мохсоголлор», что переводится как «ястребы» или «соколы». И для своего концерта и съемок клипа ей понадобилась живая птица. Она обратилась за помощью в мини-зоопарк.

Хинсу с легкостью прошел «кастинг» и, как призналась сама певица, стал неотъемлемым символом концертной программы и песни. Предлагаем вам самим оценить его талант.

Думается, это будет не последняя работа звездного дуэта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.