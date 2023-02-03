«Готовы хоть неделю ремонтировать». Участники экспедиции «Москвич» в Арктике» рассказали об экстремальном путешествии

Фото из архива Богдана Булычева

Мороз, трасса и старый-добрый «Москвич». На этой неделе, 5 февраля, команда блогера Богдана Булычева отправляется в новое путешествие по Арктике.

От океана до океана на раритетном автомобиле

Свой очередной арктический сезон известные экстремалы откроют экспедицией на «Москвиче» 1975 года. Из Якутска они отправятся на Чукотку до города Певек на берегу Северного Ледовитого океана. Оттуда доедут до Тихого океана, затем из Владивостока доберутся до Москвы.

Главный вопрос всего путешествия – выдержит ли автомобиль столь необычный маршрут?

– Это яркая, интересная экспедиция, я называю ее фановой (от англ fan веселье). Самым волнительным и сложным будет первый этап Якутск – Колыма – Оймякон – Магадан, который станет первым крупным тест-драйвом «Москвича» на трассе и покажет все минусы и плюсы. По классификации «Колыма» – несложная трасса, по ней постоянно ездит большое число техники. Наша задача посмотреть, как раритетный автомобиль поведет себя в морозы, – рассказал Богдан Булычев.

Фото из архива Богдана Булычева

Столь экстравагантный выбор транспорта стал ответом на нападки критиков.

– Обычно мы ездим на современных внедорожниках. Нам в комментариях часто писали: ну и что, вы там на своих «Тойотах» ездите, а вот если бы на «Девятке» (ВАЗ-2109). Мы подумали, что на «Девятке», «Уазике» или «Ниве» будет не так интересно, потому что у них полный привод, а вот «Москвич» – заднеприводный автомобиль, это будет интереснее, – ответил лидер экспедиции.

«Москвич» непростой, а с историей. Ее собрал Александр Бикуленко, советский и российский автоэксперт, редактор журнала «За рулем», а ныне ведущий передачи об автомобилях на радио «Маяк». Машина успела даже поучаствовать в ралли. Специально для экспедиции ее выкупил Богдан Булычев. Это мой новый старый автомобиль, смеется он.

Изначально машина была голубого цвета, но команда решила перекрасить в красный, потому что это фирменный цвет команды Булычева. Чтобы убедиться работоспособности этого почти музейного экспоната, автолюбители разобрали двигатель до болтика.

Лидер экспедиции Богдан Булычев. Скриншот с трансляции пресс-конференции из медиацентра "Сахамедиа"

Официальным началом экспедиции стала фотосессия на Красной площади. Как пояснили путешественники, они не смогли устоять, чтобы не запечатлеть этот алый музейный экспонат на главной достопримечательности Москвы. Но лишний раз мучать машину на дорогах не стали, на автовозе отправили ее до города Сковородино Амурской области. Отсюда до Якутска более 1 тысячи километров «Москвич» преодолел уже своим ходом.

Якутский тюнинг и первые сюрпризы от «Москвича»

Путешественник подчеркнул, что в «Москвиче» остались все стандартные заводские детали, за исключением пары улучшений. Чтобы машина могла перевозить больше груза, ей установили усиленные рессоры. По словам Богдана Булычева, с собой им придется возить большой объем топлива, потому что расход у автомобиля 1 литр на 1 километр.

Фото из архива Богдана Булычева

Окончательно подготовят автомобиль к арктическому путешествию в одном из якутских сервисов. В стандартный якутский тюнинг входят двойные окна, брезентовая накидка и автоодеяло для двигателя, картонки перед радиатором, утепление днища. Без этого в условиях Якутии не обойтись.

Уже в Якутске выявилась непредвиденная проблема. Оказалось, что до покупки блогером машина так долго простаивала, что бак заржавел, и его покрытие стало отслаиваться. Из-за этого 2 февраля по пути на мойку «Москвич» заглох посреди дороги на аэропорт. Срочно пришлось искать и покупать новый бак, благо оригинальная деталь 88-го года нашлась.

Команда экспедиции "Москвич" в Арктике". Скриншот с трансляции пресс-конференции из медиацентра "Сахамедиа"

Это непредвиденное происшествие никак не сломило настрой экстремалов.

– Это все лишний раз показывает, что поездка и контент обещают быть максимально веселыми и интересными. Обкатку в долгом путешествии двигатель не прошел, поэтому, главное, чтобы она не закончилась в пути. Везде, где нет цивилизации, будут сложности, и надежда только на самих себя. Мы готовы хоть неделю ремонтировать своими силами, чтобы заставить технику 75-го года двигаться до Магадана, – отметил Богдан Булычев.

С собой у команды набор различных инструментов, в том числе строительный фен-обогреватель. Также экстремалы берут автономную палатку и спальники, способные выдержать 50-градусные морозы.

Блогеры составят путеводитель для туристов по Якутии

По пути команда Булычева планирует останавливаться в каждом поселке и снимать не только развлекательный, но и познавательный контент. Кроме автомобильной темы, блогеры освещают еще и местные особенности.

– Мы снимем про этнос, кухню, какие гостиницы есть, куда сходить. Расскажем, какую обувь лучше купить, чтобы не замерзнуть в Якутии, где искупаться в Оймяконе как Том Харди. Это будет некий видеогайд для туриста, который в первый раз захочет открыть для себя Якутию, – рассказали путешественники.

Проект проводится совместно с соцсетью VK. Поэтому освещаться путешествие будет сначала в группе «Про путешествия», и только потом на всех остальных платформах.

В этом году у команды запланировано еще два крупных проекта в Арктике. В конце февраля они присоединятся к Международной российско-китайской экспедиции, которая так же стартует из Якутска. Вдоль линии Северного морского пути путешественники доберутся до самой северной точки Евразии – мыса Челюскина. Затем на атомном ледоколе они вернутся в Москву, и сделав большой круг через всю Россию отправятся через Китай и Малайзию на самый юг контиинета – мыс Пиай.

Третий проект запланирован совместно с известным путешественником Федором Конюховым, который планирует отправиться на Северный полюс на лыжах и собаках. Команда Булычева будет сопровождать экстремала, чтобы поездка была безопасной.

Справка «КП»:

Уже почти 10 лет автопутешественник Богдан Булычев, на ютуб-канале которого 630 тысяч подписчиков и более 90 миллионов просмотров, рассказывает своим подписчикам о прелестях поездок по Якутии.

Неполный список самых громких достижений его команды: в 2015 году под эгидой Русского географического общества пересекли всю Россию от Санкт-Петербурга до Магадана, в 2016 году составили подробный автомобильный маршрут на «Полюс холода». В 2018 году Богдан стал первым в мире человеком, добравшимся до географического Северного Полюса на велосипеде.

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