Уже готовилась умирать: в Якутии жители района собрали два миллиона рублей, чтобы спасти жизнь библиотекарю

Анастасия слева. Фото: администрация Ленского района

Сотрудница детской библиотеки небольшого города Ленска в Якутии Анастасия Литвинова за минувший год стала очень близким и дорогим человеком для множества своих земляков. Так много людей поделились частичкой своей души и протянули ей руку помощи, когда она уже прощалась с жизнью.

Историю якутянки рассказала администрация ее родного Ленского района.

Фото: администрация Ленского района

Начали разрушаться кости лица, выдавило глаз

Год назад, 5 января, Анастасия попала в реанимацию с непонятной болезнью. Накануне она почувствовала себя плохо, казалось, что заболел зуб. Но ни один врач ни в Ленске, ни в Якутске не смог поставить ей диагноз.

«У меня начал разрушаться лицевой скелет, выдавило глаз, и, к сожалению, я его потеряла. В якутских больницах я провела два месяца. После трех операций диагноз мне так и не установили, но… выписали домой», — вспоминает страшные дни Анастасия.

Но женщина не смирилась и в начале марта поехала в Новосибирск. Там у нее сразу выявили мукормикоз — агрессивная инфекция, которая начинает проявляться в челюстно-лицевых органах, затем поражает другие органы и ткани, в том числе центральную нервную систему.

Якутянка стала шестой пациенткой в новосибирской клинике с такой болезнью, один из предыдущих, к сожалению, умер. Анастасии врачи тоже не дали никаких гарантий, но направили в на операцию в Национальный медицинский центр нейрохирургии имени Бурденко в Москву — только там ей могли помочь.

Сама операция была бесплатной, но вот лекарства — пять миллионов рублей за два курса. А семья уже потратила все сбережения.

Думала: мне не помогут, деньги обычно собирают для детей

Анастасии 36 лет. И когда ее начальница директор библиотеки Алена Мальцева предложила организовать благотворительный сбор, женщина не поверила, что ей действительно придут на помощь.

«Деньги, в основном, собирают для детей, а кто будет помогать взрослому человеку? — думала она. — Тем более нужна такая внушительная сумма. Но после того, как на мой счет начал приходить перевод за переводом, я поняла: надо бороться. Тем более дома меня ждала дочь. Люди посылали как по 50 рублей, так и по 10 тысяч».

Глава района Жумарт Абильманов выделил 500 тысяч рублей, значительную поддержку оказали коллектив Централизованной библиотечной системы района и профком ООО «Алмаздортранс», где работает ее муж.

«Помогали воспитатели детских садов, учителя школ вместе с учениками и очень-очень много простых жителей. В мою поддержку проводили благотворительные концерты, ярмарки, обо мне рассказывали в прессе и по телевидению», — Анастасия просто в шоке от того, сколько земляков откликнулось.

Не осталась в стороне и родня. В итоге собрали два миллиона рублей — на один курс лечения. Оказалось, этого достаточно. Операция прошла успешно, и дальнейшее лечение улучшило динамику. Весной женщина должна пройти еще одно обследование, на нем врачи точно установят, остановилась болезнь или нет.

А сейчас Анастасия в Ленске. Она уже вышла на работу. Ленчане очень рады за своего библиотекаря.

«Моя семья хочет выразить благодарность всем, кто помогал мне бороться с болезнью. Низкий поклон! Желаю, чтобы всё то добро, которое вы сделали, во сто крат больше вернулось к вам! Дай бог, чтобы ни у кого такого не случалось. Когда люди держатся все вместе — выжить легче», — передает благодарность всем своим многочисленным спасителям Анастасия.

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