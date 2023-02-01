Из-за аномальных морозов на железнодорожной станции в Якутии случился грузовой коллапс

Фото: Железные дороги Якутии

Почти весь январь в Якутии стояли 50-градусные морозы. Холода осложнили работу железнодорожной станции в поселке Нижний Бестях, где располагается ближайшая к столице региона железнодорожная станция. При такой температуре техника отказывается работать, разгрузка вагонов застопорилась, подвод новых поездов приостановлен.

Краны и грузовики, неработающие в морозы, и «забытые» контейнеры

Как пояснили в компании «Железные дороги Якутии», крановая техника может работать при температуре не ниже минус 40° и один кран – до минус 45°. Поэтому, к примеру, 22 января от контейнеров освободили только 9 вагонов.

Чтобы не допустить полной остановки станции, работу перенесли в крытый, отапливаемый склад с железнодорожными путями и мостовым краном. Хоть темпы работы значительно снизились, зато не прекратилась. Но в тот же день железнодорожники столкнулись с новой бедой – грузов много, а за ними почти никто не приезжает. К примеру, за то же 22 января вывезли всего 2 контейнера.

– Мы готовы организовать круглосуточную работу. Однако, при низких температурах оказались не готовы к приему грузов автомобилисты. Понятно что низкие температуры – это очень плохо, тем не менее хотелось бы попросить автомобилистов всё-таки приступить к работе – призвал начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов.

Фото: Железные дороги Якутии

Из-за грузового коллапса временно пришлось остановить подвод вагонов в Нижний Бестях. Тем временем на промежуточных станциях простаивали 3 контейнерных поезда. Всего в адрес станции шел 1031 вагон.

Спустя 5 дней Минтранс региона собрал грузополучателей, экспедиторов и предприниматели. Они пояснили, что не забирают грузы по объективным причинам: поломка транспорта и отказ техники в мороз.

Начальник станции Дмитрий Тропин доложил, что на утро 27-го числа в Нижнем Бестяхе находилось 602 вагона, в том числе 288 с контейнерами, 156 цистерн с нефтепродуктами, 123 полувагона с различными грузами.

Задержки пассажирских поездов в Якутии не связаны с проблемами грузоперевозок

Тогда же, во второй половине января, якутяне жаловались на задержки пассажирских поездов, которые пребывали с опозданием на 2-5 часов. Как пояснили в компании «Железные дороги Якутии», это никак не связано с проблемами грузоперевозок. Из расписания выбились из-за аварии грузового поезда, произошедшей 18 января на Забайкальской железной дороге.

27 января заместитель гендиректора по вагонно-пассажирскому комплексу Алексей Соколова сообщил, что будыт организованы СМС-оповещение о задержках и гарантированный трансфер от вокзала до города Якутска и обратно.

– Мы делаем все возможное, чтобы сократить время отставания поездов от графика на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ». Призываем наших пассажиров отнестись с понимаем к возникшим сбоям в организации движения, – проинформировал он.

На подходе более 2 тысяч грузовых вагонов

За последние сутки в Нижнем Бестяхе было выгружено 70 вагонов. По данным на утро 1 февраля, на станции остается 520 вагонов. Тем временем на подходе еще 2040 вагонов, часть из них уже в Якутии. В частности, в южных воротах республики, в городе Нерюнгри, находится более 555 вагонов, на станции Алдан – более 176.

Минтранс Якутии призвал всех грузополучателей организовать своевременный вывоз грузов.

– Сегодня планируется переработать 91 вагон. В связи с потеплением до минус 35 градусов, на станции работают все 4 крана. Дополнительно на ж/д станции Нижний Бестях набираются заявки для выгрузки и подачи грузов. В случае большого количества заявок, рабочие смены будут продлеваться, – сообщили в ведомстве.

Телефон для справок: 8(4112) 31-80-81, повагонные отправки – доб.7108, контейнерные отправки – доб.7152

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