Власти Якутска выплатят 300 тысяч рублей мальчику, которому наложили 12 швов из-за укуса собаки

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По иску прокурора суд взыскал с мэрии Якутска и Службы эксплуатации городского хозяйства 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда мальчику, которого укусила за голову безнадзорная собака, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Нападение произошло 1 ноября прошлого года на улице Жорницкого в Строительном округе. Ребенка доставили в больницу с укушенной раной теменной и затылочной области. Врачи наложили на голову мальчика 12 швов.

Той же ночью бригада ловцов поймала похожего пса. Как оказалось, он не был бродячим — на животном был ошейник. Начались поиски хозяина.

Однако позже мать пострадавшего ребенка обратилась через телеграм-канал «КримЯкутия»: поймали не ту собаку.

«По новостям увидели, что отловили похожую, но эта не та собака. Она до сих пор на свободе. Мы каждый день на такси ездим с сыном на перевязку. У ребенка психологическая травма, нам нужна квалифицированная медицинская помощь. Кажется, служба отлова собак не справляется с задачей. На моего ребенка напали средь бела дня возле детского центра», — возмущалась женщина.

Прокуратура города обратилась с иском в суд о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск.

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