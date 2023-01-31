В Якутии из-за гранулированного сена погибли несколько лошадей

Фото: скриншот видео

Во вторник, 31 января, в якутских пабликах и соцсетях распространилось видео, на котором видно три мертвые лошади, лежащие на земле в загоне. В прилагающемся тексте говорилось, что копытные погибли, съев гранулированное сено.

Министерство сельского хозяйства Якутии со ссылкой на издание «Сахапарламент» подтвердило данный инцидент. Он произошел в селе Кыйы Таттинского района. По словам специалиста сельского хозяйства Кюннэй Турниной, хозяин лошадей дал им слишком много гранулированного сена.

Такое сено увеличивается в размере в три раза. И населению перед продажей это было разъяснено, говорится в сообщении. Поэтому владельцы утром кормят свой скот обычным сеном с аласа. Днем после водопоя к обычному сену добавляют литровую кружку гранулированного. А хозяин погибших лошадей дал им целый мешок.

Отмечается, что прошедшее лето было засушливым и план наслега по заготовке сена был выполнен на 92%. Те, кому не хватало сена, нашли дополнительные запасы по обмену, плюс к этому купили гранулированное сено. В эту зиму многие так сделали в разных районах республики.

Министерство предупреждает: гранулированное сено следует использовать строго по технологии и обязательно надо следовать рекомендациям специалистов.

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