В Центральной Якутии после кратковременного потепления опять начнет холодать

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В центральной части Якутии прогнозируют кратковременное потепление, максимум повышения температуры придется на среду, 1 февраля. После этого опять начнет холодать, но уже не так, как в январе.

О погоде в ближайшее время «КП — Якутия» рассказала замначальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик.

«Потепление связано с выпадом довольно глубокого циклона на Камчатке. Облачность этого циклона сейчас влияет на весь северо-восток республики, поэтому там у нас на 10-15 градусов, а где-то даже на 20 повысилась температура. Сегодня, например, в Черском с утра был -1 градус», — объяснила она.

Максимальное влияние этого циклона на центральные районы придется на 1 февраля. И завтра днем здесь ожидают потепление до -32-37 градусов. Правда, оно будет сопровождаться усилением ветра от 2 до 7 м/с, на северо-востоке до 8-13 м/с, на арктическом побережье аж до 25 м/с.

Также прогнозируют снегопад.

«А с 2-го числа все начнет восстанавливаться на круги своя и опять температура понизится. Но это будут уже не те морозы, что были в январе, потому что световой день у нас практически на 1,5 часа увеличился», — поделилась Маршалик.

Соответственно, разница между ночной и дневной температурой будет все больше расти. И постепенно все вернется к норме. А норма сейчас, например, в Якутске -44-45° ночью и -37-38° днем.

Также синоптики прогнозируют довольно прохладную первую декаду февраля на территории республики, за исключением юга и, возможно, юго-запада, а также арктических районов.

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