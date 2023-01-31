Депутат Госдумы Авксентьева раскрыла свой заработок, несмотря на закон о засекречивании доходов

Фото: телеграм-канал Сарданы Аквсентьевой

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева опубликовала в своем телеграм-канале сведения о доходах за 2022 год.

«Как вы знаете, недавно Дума приняла законопроект, по которому теперь сведения о доходах и имуществе каждого из сенаторов и депутатов Госдумы публиковаться в открытом доступе не будут. Поэтому сама публикую сведения о себе. На это пока запрета нет», — написала она.

Так, за прошлый год депутат Госдумы заработала 6,039 миллиона рублей. В собственности у нее квартира площадью 37,6 кв. метра, а также совместно с мужем — два жилых дома площадью 204,9 и 32,8 кв. метра, квартира в 48,4 кв. метра.

У супруга Сарданы в графе доходов указана сумма 2,6 миллиона рублей. Помимо перечисленной выше недвижимости, у него в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Авксентьева привела также цифры за предыдущие годы: в 2021-м — 3,55 миллиона рублей, в 2020-м — 5,05 миллиона, в 2019-м — 3,98 миллиона, в 2018-м — 13,45 миллиона (включая доход от продажи квартиры).

«Можете всё сравнить. Недвижимости не прибавилось. Доходы в 2022 году выше, так как в 2021 году я несколько месяцев не работала по состоянию здоровья», — подытожила она.

Напомним, на днях Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который отменяет декларирование доходов для депутатов региональных и муниципальных парламентов, если депутатская деятельность для них не основная. Как объяснили данное решение, можно почитать здесь.

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