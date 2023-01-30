Школьница Дженнифер Дарбасова из Якутии стала чемпионом России по стрельбе из периферийного лука

Фото: «Томпонский вестник»

В городе Орле в эти дни прошел Кубок и чемпионат России по стрельбе из лука. На нем, обойдя именитых взрослых спортсменов, мастеров спорта, лучшей в стрельбе из традиционного лука 3D стала школьница из Якутии Дженнифер Дарбасова.

Меткая лучница учится в 11 классе Мегино-Алданской школы Томпонского района. Занимается стрельбой с седьмого класса.

«КП — Якутия» поговорила с ее мамой Татьяной.

«Почему именно лук? Не знаю, так получилось. Как-то, когда жили в Хандыге, дочка пошла к моему однокласснику Андросову Петру Семеновичу. Он тогда только начинал это дело (занятия по стрельбе из лука — прим. ред.). Он стал ее первым тренером», — вспоминает мама чемпионки.

Сперва девочка занималась с общим оборудованием в спортзале. Потом семья решила, что нужен свой лук, традиционный. Заказали у мастера из Чурапчи Попова Павла Константиновича за 20 тысяч рублей.

«А колчан нам сшила мастерица из Хандыги Светлана Колодезникова за семь тысяч. Колчан с оберегом. И перед тем как его нам отдать, Светлана благословила», — поделилась собеседница редакции.

Своим трудом и усердием маленькая лучница пробудила в себе талант. И стала двукратной чемпионкой Якутии по стрельбе из лука по мишеням. Причем соревновалась она всегда со взрослыми соперницами. Ей противостояли титулованные спортсмены республики.

А в прошлом году она выполнила норматив и стала кандидатом в мастера спорта по классическому луку.

Соревнования в Орле

В Орле Дженни соревновалась в периферийной стрельбе, это немного отличается. А поменяла направление она совсем недавно, буквально перед Новым годом. Стала чемпионкой республики в периферийной стрельбе, получила путевку на Кубок России и сразу поехала в Орел.

«Там участвовали где-то 22 женщины, были мастера спорта. Все взрослые, и только моя девочка — еще ребенок, — рассказывает Татьяна. — Из Томпонского района на соревнования поехала только она и тренеры. А так в сборной Якутии больше десяти человек».

В финале Кубка России ей противостояла как раз еще одна якутянка — Эльвира Степанова. Произошла жаркая схватка.

«Дочка ведь сперва проигрывала, но потом собралась и попала два раза подряд в десятку и сравняла счет. Была перестрелка. Дженни попала в девятку, а соперница набрала пять очков. В итоге дочка победила, — описала мама юной спортсменки. — Сама Дженни, конечно, радуется. Но мы пока не виделись, она едет домой».

Фото: «Томпонский вестник»

Перед поездкой в Орел несколько дней тренировались по московскому времени, возможно, это тоже сыграло немаловажную роль.

Насчет необычного имени дочери женщина сказала, что выбрала его за редкость. Пусть у нее будет свое, уникальное имя, решила она.

Чемпионку впереди ждут не менее сложные испытания — сдача ЕГЭ. Девушка планирует поступить либо в Институт математики и информатики, либо в Финансово-экономический институт. Стрельба из лука, скорее всего, останется для нее любимым хобби.

Семья Дарбасовых очень благодарит первого тренера Андросова Петра Семеновича, а также Егорова Василия Прокопьевича, у которого девушка тренируется сейчас в Мегино-Алдане.

«Благодарю Вас за все те усилия, время, наставления и большую проделанную работу, которую в меня вложили. Мои достижения — это Ваш усердный труд», — передает им их ученица Дженнифер.

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