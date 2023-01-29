В Якутии с начала года владельцев собак оштрафовали почти на 25 тысяч рублей

В Якутии почти 25 тысяч рублей заплатили хозяева собак, отпускающие своих потимцев самостоятельно бродить по улицам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2023 года проводятся рейды государственных инспекторов Департамента ветеринарии Якутии. В Якутске за январь их прошло уже 43.

К примеру, в Якутске за прошедшую неделю состоялось 14 рейдовых мероприятий с участием специалистов управ округов и полиции.

Всего за начало года госинспекторы вынесли 32 постановления по статье 5.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях. 26 владельцам собак вынесен штраф на общую сумму – 24 500 рублей. Еще 6 якутянам вручены предупреждения. Основная причина привлечения к административной ответственности – самовыгул собак.

– Уважаемые владельцы домашних животных, соблюдайте правила выгула собак, от вас зависит безопасность окружающих и чистота вокруг нас, – призывают сотрудники Департамента ветеринарии.

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