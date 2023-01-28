«Выбежал весь обожженный». В Якутске взорвался и рухнул гараж с автомашиной внутри

Фото: t.me/pryanaya_yakutia

В одном из гаражей на улице Лермонтова около 13:25 произошел взрыв. Он был такой силы, что вылетела дверь гаража и частично рухнула кровля.

Фото: МЧС по Якутии

По свидетельству очевидцев, из гаража выбежал обожженный человек, а также очень сильно пахнет газом.

Как сообщает МЧС, в гараже произошел взрыв газовоздушной смеси. К моменту прибытию пожарных подразделений, наблюдалось частичное обрушение кровли одного гаражного бокса размерами 6х4 метров и горение на предварительной площади 4 кв.м.

Фото: t.me/pryanaya_yakutia

Уточняется, что взрыв произошел в результате неисправной работы газового оборудования, расположенного в гараже. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь. На тушение привлекались 10 человек и две единицы техники.

Фото: t.me/pryanaya_yakutia

Напомним, что в Якутске участились инциденты с неисправным газовым оборудованием. Такие случаи произошли с автомобилями в ноябре и в январе, когда машины просто взрывались, находясь в портативных гаражах.

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