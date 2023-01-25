Человек, которого не существует: в Якутске одинокий глухонемой прожил без паспорта десятки лет

Фото: rg.ru

У этого мужчины нет имени, нет родни, возраст — неизвестен. Не слышит, не говорит. Не умеет читать, не умеет писать, языка жестов тоже не знает. Документов нет. Официально он не существует.

Все, что о нем известно: объявился на дачах Якутска в 1995 году, откуда — никто не знает.

«Человека просто нашли на дачных участках, и он не может изъясниться, почему там находится, откуда приехал», — рассказало редакции «КП — Якутия» лицо, знакомое с ситуацией.

Тогда загадочный мистер Х был совсем еще молодым парнем.

Его жалели и подкармливали обитатели дач. Жил то тут, то там по добрым людям. Так длилось до 2018 года, пока не умерли последние, кто за ним присматривал.

Пять лет назад глухонемой бродяга попал в отделение социальной адаптации «Тирэх». С тех пор он находится на их попечении.

Соцработники нарекли безымянного нового подопечного. Теперь у него есть имя — Иван Леший.

Фото: rg.ru

Они также пытались найти его родню и оформить документы, но все было тщетно. И только в этом году дело сдвинулось с мертвой точки. Совместно с МВД и ЗАГСом соцучреждение ведет работу, идет судебная тяжба.

Будем надеяться, что суд узаконит существование мужчины. И тогда родится новый гражданин — 50-летний, или около того, Иван Леший.

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