Холодно, двух партий хватит: гроссмейстеры сыграли в шахматы на площади Якутска в -50

Старший тренер юношеской сборной страны Михаил Кобалия и самый молодой гроссмейстер России 16-летний Володар Мурзин. Фото: Федерация шахмат Якутии

В Якутске утром 25 января на главной площади в 50-градусный мороз за шахматным столом жаркий бой провели асы черно-белой доски, гроссмейстеры мирового уровня.

Это самый молодой гроссмейстер России 16-летний Володар Мурзин и старший тренер юношеской сборной страны Михаил Кобалия.

Спортсмены прилетели в Якутск вечером 23 января на Кубок главы Якутии по шахматам. Это их первый визит в туманный северный город.

Гостей впечатлил 50-градусный трескучий мороз, и они тут же решили испытать себя и сыграть партию-другую на улице.

Всего они провели две партии, каждая длилась пять минут. Встреча закончилась дружеской ничьей — 1:1. Первую выиграл Володар, а вторую — Михаил.

У гроссмейстеров спросили, будет ли третья партия.

«Не-не-не, нет, хватит», — смеясь, наотрез отказался Кобалия.

Шахматисты замерзли, но остались довольны. Впечатлений хватит надолго.

Кубок главы Якутии по шахматам пройдет в Якутске с 24 января по 1 февраля. Общий призовой фонд — 1,1 миллиона рублей. Лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть Кубка России.

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