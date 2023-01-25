Роспотребнадзор Якутии помог зрителям взыскать деньги с организаторов трижды перенесенного концерта Полины Гагариной

Концерт Полины Гагариной в Якутске переносили три раза. Фото: соцсети

Мировой суд Якутска удовлетворил иски Роспотребнадзора Якутии в защиту прав потребителей при оказании культурно-зрелищных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзор Якутии обратились два человека, которые купили билеты на концерт Полины Гагариной в Якутске. Концерт должен был состояться 26 июня 2022 года на стадионе «Туймаада», но его трижды переносили.

Билеты на концерт Полины Гагариной в Якутске стоили от 2 до 10 тысяч рублей. Покупатели обратились к организатору концерта, чтобы он вернул им деньги за билеты, но тот проигнорировал их.

В Роспотребнадзоре решили защитить интересы потребителей в мировом суде. В итоге в декабре прошлого года мировой суд рассмотрел два иска и удовлетворил требования потребителей к организатору — ИП Колесову А.В.

Одному из зрителей организатор должен вернуть 26750 рублей (16500 рублей — стоимость билетов, 2000 рублей — моральный вред, 8250 рублей — штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке), а второму — 6000 рублей (4000 рублей — стоимость билетов, 2000 рублей — штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке). Решение суда вступило в законную силу.

Также в Роспотребнадзоре Якутии готовы помочь и другим зрителям, чьи права были нарушены из-за переноса концерта Полины Гагариной. Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе сайта Роспотребнадзора Якутии «Прием обращений граждан» или подойти лично по адресу: Якутск, улица Ойунского, 9.

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