Проиграла деньги в онлайн-казино. Кассира из Мирного осудили за присвоение 43 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор в отношении 35-летнего бывшего старшего кассира банка из города Мирного, которая за три года присвоила 43 миллиона рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Женщина с января 2019 по сентябрь 2021 года, используя свое служебное положение, систематически похищала из кассы деньги. Деньги она перечисляла на свой счет, открытый в другом банке. А потом играла на них в виртуальном казино.

В хищении ей помогало то, что она знала слепые зоны в системе видеонаблюдения. Деньги она выносила в одежде, ручной клади, а также не докладывала деньги в кассеты для загрузки в банкоматы.

Игроманка так увлеклась, что за неполные три года сумма ущерба банку достигла 43 миллионов рублей. Чтобы скрыть недостачу, злоумышленница тщательно готовилась к предстоящим проверкам: вносила ложные сведения в программу и переделывала акты ревизий. Однако во время ревизии нечистую на руку сотрудницу все равно поймали.

Сперва проверяющие недосчитались 27 миллионов рублей, похищенных с марта 2020 по сентябрь 2021 года. Тогда подозреваемая объявила, что намерена возместить ущерб в полном объеме. Позже вскрылись и другие, более ранние хищения — недостача увеличилась до 43 миллионов. После этого обвиняемая возместила ущерб частично.

Суд приговорил ее к 3,5 годам в колонии общего режима. Также удовлетворен иск банка о взыскании с бывшего работника всей украденной суммы. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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