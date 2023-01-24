«Крышевали» рыбный бизнес. Двух полицейских в Якутии будут судить за взятки в крупном размере

Фото: архив КП/Дмитрий АХМАДУЛИН

Руководители двух подразделений транспортной полиции в Якутии обвиняются в получении взяток в крупном размере, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в конце 2021 года - начале 2022 года руководители двух подразделений транспортной полиции в Якутии решили взять под контроль предприятие, занимающейся заготовкой, перевозкой и продажей рыбной продукции.

Они предложили директору компании передавать им взятку в размере 200 тысяч рублей с каждой партии перевозимого груза. Взамен служители закона обещали «крышу» и покровительство предприятию. Они успели дважды получить взятки на общую сумму в 400 тысяч рублей.

Кроме того, один из фигурантов дела в 2019 году, проводя доследственную проверку по факту незаконного вылова рыбы, предложил нарушителю за 200 тысяч избавить его от уголовной ответственности, подтасовав материалы дела. Отмечается, что тогда реализовать задуманное сотруднику полиции не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело направлено в Якутский городской суд. Полицейским грозит лишение свободы сроком до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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