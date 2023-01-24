Грабители, напавшие на мужчину и подростка в Якутске, предстанут перед судом

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В суд направлено с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело двоих жителей Якутска о грабеже, разбое и краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, в апреле прошлого года один из них напал ночью на подростка — ударил кулаком в голову. Когда тот упал, грабитель отобрал у него телефон и перевел с него на свой счет восемь тысяч рублей. Где именно это произошло, были ли они знакомы друг с другом — не уточняется.

Позже, в мае, обвиняемый вместе со своим приятелем ограбил мужчину в салоне автомобиля. Сперва один из преступников на словах потребовал денег и пригрозил применить насилие в случае отказа. Затем к нему присоединился второй — несколько раз ударил ладонью по голове потерпевшего. После чего, сломив сопротивление жертвы, они завладели его сотовым и денежными средствами.

На грабителей завели уголовное дело сразу по нескольким статьям — п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 162 (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

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