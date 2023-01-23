В Якутске скорая с пациентами наехала на светофор

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Вечером в субботу, 21 января, на перекрестке Дзержинского — Кальвица машина скорой помощи наехала на светофор, сообщает группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

ДТП произошло около 22 часов. Автомобиль ехал по Кальвица со стороны улицы Халтурина. На перекрестке при повороте налево, в сторону Столичного рынка, автомобиль врезался в столб.

ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Сообщается, что водитель не учел дорожно-метеорологические условия и не справился с управлением. Возраст водителя 51 год, стаж вождения — 29 лет. Был трезв.

В момент аварии в машине были пассажиры 1999 года рождения и женщина 1994 г.р., видимо фельдшер.

Их доставила в травмпункт другая карета скорой помощи, прибывшая на место ДТП.

Проводится административное расследование.

ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Водителям напоминают, что в тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до объекта впереди и кажется, что они находятся намного дальше, чем это есть на самом деле.

Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

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