Заколол ножом из-за насмешек над прической. Якутянину вынесли срок за убийство в кафе

Фото: KP.RU

Ранее судимый житель Мирного признан виновным в убийстве, произошедшем весной, сообщает прокуратура Якутии.

Весной подсудимый случайно встретился со знакомым в кафе. Знакомый начал подшучивать над его прической. Уже основательно пьяный, агрессор воспринял это как личное оскорбление, которое можно смыть только кровью.

Он взял кухонный нож, который носил при себе и несколько раз ударил беднягу, попав в жизненно-важные органы. Пострадавшего отвезли в больницу, где он и умер.

Учитывая, что у убийцы был условный срок, суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, что в 1 октября в кафе Мирного тоже произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них был убит. По версии следствия, они вышли на улицу и там подозреваемый заколол своего оппонента ножом. Тот скончался от полученных ранений.

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