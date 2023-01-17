«Одевайтесь как капуста». Как иностранцы отреагировали на новости об аномальном похолодании в Якутии

Продавцы рыбы Марина Криволуцкая и Марианна Угай на Крестьянском рынке Якутска. Фото: REUTERS

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters написало статью о морозах в Якутске, назвав его самым холодным городом в мире.

Корреспондент агентства Роман Кутуков (который, кстати, является местным жителем — видимо, Reuters не рискнула посылать в этот холод иностранных журналистов) побывал на Крестьянском рынке города, которое и в 50-градусные морозы не прекращает свою кипучую деятельность. Наоборот, это самое горячее время для продавцов рыбы и мяса.

Фото: REUTERS

Он сфотографировал и снял на видео продавцов рынка, которые поделились лайфхаками, как выдержать адский мороз.

Фото: REUTERS

«Главное — потеплее одеваться, как капуста», — сказала Нюргусун Старостина, продавец замороженной рыбы.

Также интервью дала жительница Якутска Анастасия Груздева, в свое время прославившаяся на весь мир своей фотографией с заснеженными ресницами.

Благодаря этому селфи у Анастасии стало много поклонников со всего мира. Фото: соцсети

«С ним [холодом - прим.ред] невозможно бороться. Либо ты приспосабливаешься и одеваешься, либо ты страдаешь и ездишь на машине», — сказала она.

Груздева показала, как одевается в такие морозы — девушка носит две пары варежек, два шарфа, теплую обувь, шапку и штаны.

«Холода в городе на самом деле не чувствуешь. А может быть, просто мозг готовит тебя к нему и говорит, что все нормально», — добавила она в городе, окутанном ледяным туманом.

Отметим, что в статье Reuters есть небольшие неточности. К примеру, самым холодным городом мира официально считается Верхоянск, расположенный на севере Якутии. Его население составляет меньше тысячи человек, а самая низкая температура −67,7 °C была зарегистрирована здесь в феврале 1892 года.

Кроме того, Якутск в статье почему-то назван шахтерским городом. Возможно, издание перепутало его с другим городом — Мирным, который расположен у трубки «Мир» в Мирнинском районе Якутии.

Фото: REUTERS

Многие мировые издания перепечатали статью о холодном Якутске, а пользователи в соцсетях восхитились и ужаснулись здешним условиям жизни. Первыми на это среди якутских СМИ обратило издание SakhaDay.

«Был в Финляндии на прошлой неделе, когда там было минус 23 градуса. Это была самая холодная температура, которую я когда-либо испытал в своей жизни. Я был так благодарен, когда вернулся обратно к моему африканскому солнцу. Никогда больше не буду жаловаться на жару», — пишет один пользователь.

«Что случается, когда пукаешь в минус 50? Спрашиваю для друга», — спрашивает другой.

«Мой друг живет там, он сказал мне, что минус 50 — это нормальная погода для тех мест. Дети ходят школу, они могут не ходить туда, если будет ниже минус 50 градусов. Они не готовят рыбу на огне, они едят ее замороженной. Они жили так тысячи лет назад, и это нормально», — объясняет третий.

«Якутск сохранен как один из 20 городов в приложении погоды в моем телефоне, чтобы напоминать мне, что я живу в месте с лучшей погодой на планете, по большей части», — отмечает еще один пользователь.

Другие же пришли в восторг от продавщиц на Крестьянском рынке, которые, несмотря на весь этот холод, наносят себе макияж, в том числе и губную помаду.

«Эта женщина живет в самом холодном городе в мире, держит замороженную рыбу и все равно с губной помадой! Что за леди!», — пишут они.

Фото: REUTERS

Напомним, аномально холодная погода установилась в Якутии на этой неделе. В некоторых населенных пунктах температура опускалась ниже 60 градусов. Среднесуточная температура воздуха понизилась от климатической нормы на семь и более градусов.

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