«90-е вернулись». Якутяне осудили поведение механиков автосервиса, в котором клиенту угрожали монтировкой

Фото: 2ГИС

Обычный рабочий день в одной из шиномонтажных Якутска закончился потасовкой с участием клиента и двух механиков. Видео конфликта, который привел к размахиванию монтировкой, попало в сеть.

Скандал вокруг одного отремонтированного колеса

Житель Якутска заехал в автосервис для ремонта колеса. Механик сообщил, что работа будет стоить 850 рублей, обосновав это тем, что выполнено несколько видов услуг. Клиента возмутила цена, по его мнению, она должна быть не больше 300 рублей. Он отказался платить, и разговор быстро перешел на повышенные тона с оскорблениями.

Мужчина попытался забрать колесо, но сотрудники автосервиса помешали ему, один из них даже схватил клиента за грудки. После взаимных тычек второй механик хватился за монтировку, угрожающе подбежал и ударил по стене. Вскоре клиент покинул место происшествия, а его колесо так и осталось в шиномотажке.

На кадрах камеры видеонаблюдения, установленной в автосервисе, указано, что инцидент произошел 13 января в 11 часу утра. Через два дня видео попало в сеть, и пользователи вычислили, что дело проходило в шиномонтажной «Пит стоп» на улице Дежнева.

«Чуть не заработал срок ради 850 рублей»: в сети осудили работников автосервиса

«Клиентоориентированность» местных сотрудников возмутила читателей телеграм-канала, первым выложившим видео. Они удивились тому, что за 850 рублей механик чуть тюремный срок не заработал.

– На клиента с монтировкой это жесть.

– Как заходишь слева на стене есть (прайс-лист), я так понял, что клиент думал один прокол у него, по факту их три. Соответственно, дороже стало, но монтировкой зря, конечно, махать начал работник, – рассудил Дмитрий И.

Среди пользователей нашлись даже клиенты «Пит стопа».

– Всегда у них обсуживаюсь по шинам, ни разу не дрался и не ругался еще, – рассказал Леонид М.

– Изначально клиент вёл себя борзо. Как забрали колесо, начал дёргаться. Если не ценит чужой труд, пусть сам делает колесо или ищет лохов за 300 рублей, – написал еще один житель столицы.

Со дня публикации видео конфликта в сети в сервисе 2ГИС появилось около сотня негативных отзывов с предостережениями для клиентов и пожеланиями организации закрыться.

Скриншот 2ГИС

– 90-е вернулись, – написал Егор В., оценивший автосервис, как и многие, на 1 звезду.

– Опасно, монтировкой могут ударить, – предостерегает другой горожанин.

Пользователь Денис С. отметил, что еще 31 декабря считал эту шиномонтажку неплохой, но с грубыми работниками. После выхода видео он дополнил свой отзыв: «Это у вас не впервой, видимо, только что узрел, как вы работаете «профессионально» с клиентами».

Многие посоветовали несостоявшемуся клиенту обратиться в полицию.

К слову, за время подготовки публикации, Число отзывов в 2ГИС с более 500 уменьшилось до 187, но на рейтинг организации, который опустился до 2.1 это не повиляло.

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