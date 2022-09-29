В Якутском горсуде прошло 27-е заседание по делу о картельном сговоре с участием дочери депутата Владимира Чичигинарова

Следствию в рамках дела пришлось изучить огромное количество документов. Фото: МВД по Якутии

Сегодня, 29 сентября, в Якутском горсуде состоялось 27-е заседание суда по громкому уголовному делу дочери депутата Владимира Чичигинарова и ее сообщников.

Напомним, что фигурантами дела о картельном сговоре и незаконном предпринимательстве на 900 миллионов рублей стали дочь Чичигинарова Алена Андросова, ее муж Михаил Андросов, его сестра Людмила Голицына, а также Ренат Малогулов, Андрей Габышев и Павел Мурзин.

Согласно картотеке суда, первое заседание по этому делу началось 15 марта этого года. Сегодня утром состоялось уже 27-е судебное заседание. Его итоги не сообщаются, но вероятнее всего, будет назначено новое заседание.

В чем обвиняются участники картельного сговора?

Уголовное дело было заведено еще в марте 2019 года, завершено в январе 2022 года и только в феврале поступило в суд. За это время следствие изучило документы профильного содержания, отследило и проверило множество финансово-хозяйственных операций, которые осуществлялись участниками картельного сговора на протяжении длительного времени с 2016 по 2019 год.

Шестерым фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 178 «Ограничение конкуренции», по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» УК РФ.

По данным следствия, пятеро участников картельного сговора Михаил Андросов, его сестра Людмила Голицына, а также Ренат Малогулов, Андрей Габышев и Павел Мурзин заключили свыше 120 государственных контрактов с медицинскими учреждениями. Это принесло доход на сумму порядка 354 миллионов рублей трем коммерческим организациям, состоящим в картельном сговоре.

Помимо этого, они зарабатывали еще по отдельности. Например, 38-летняя индивидуальный предприниматель Алена Андросова и ее муж Михаил Андросов с 2011 по 2019 годы заключали государственные контракты с медицинскими учреждениями республики на поставку лекарств, не имея соответствующей лицензии. Этот незаконный семейный бизнес принес супругам доход в размере свыше 547 миллионов рублей.

Также их сообщник Ренат Малогулов вместе со своим подельником поставили в одну из городских больниц дешевые китайские шприцы стоимостью менее 500 тысяч рублей, а получили за это 1,5 миллиона рублей.

Что на это сказал депутат Чичигинаров?

Владимир Чичигинаров еще ни разу не прокомментировал уголовное дело своей дочери и зятя. Отметим, что Андросова активно занималась поставками лекарств в госмедучреждения в 2016-2017 годах, когда Чичигинаров руководил управлением Росздравнадзора в Якутии.

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