«Наверно, миллиард штук». В Якутске стрелковый клуб устроил свалку из целого моря использованных гильз

Фото: скриншот видео

Стрелковый клуб работает на Маганском тракте Якутска с 2011 года и за все это время впервые вывез использованные гильзы только в 2022 году, и то по представлению прокурора города, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Горожане уже давно жалуются на целое море гильз от патронов, которые скопились здесь за эти годы.

«Смотрите, сколько здесь патронов выстреленных. Миллиард, наверно, штук. Я такого еще ни разу не видел. Прямо на куче стою», — говорит автор видео, которое широко распространилось этим летом в соцсетях.

По жалобам жителей в информационные ресурсы прокуратура провела проверку. И тут выявилась целая куча нарушений: нет соответствующего паспорта опасных отходов термической демеркуризации, договоров на вывоз, не ведется учет и отчетность в области обращения с отходами и пр.

Руководителя клуба привлекли к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

А гильзы наконец вывезли.

Фото: прокуратура Якутии

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