«Любой бы на моем месте так поступил». Как сотрудник Скорой помощи, действуя грамотно и быстро, спас от гибели людей при пожаре в Якутске

Родион Романов. Фото: предоставлено героем материала

Ночью 28 сентября в Якутске в микрорайоне Борисовка-2 произошел крупный пожар — сгорел двухэтажный жилой дом. При пожаре, к несчастью, погиб 50-летний мужчина. Но жертв могло быть гораздо больше, если бы не храбрость и быстрые действия Родиона Романова — жителя соседней многоэтажки, который первым заметил начавшийся пожар.

Редакции «КП-Якутия» удалось связаться с героем. Родиону 29 лет, он сотрудник Скорой помощи, в тот день у него был выходной.

— Мы с женой живем в многоэтажке около Борисовки-2 на девятом этаже. Ночью мы с ней смотрели фильм «Вышибала», про хоккеистов. И в перерыве я пошел покурить на балкон. Это было где-то в 2 часа ночи. Вышел, стою курю. Те дома на Борисовке у меня как на ладони. И у них есть трубы. И вдруг в первом доме труба так активно заработала, как будто печку включили зимой. Я подумал: «Интересно». А когда докурил сигарету, то понял, что там начался пожар. Сразу позвонил в пожарную службу, — рассказал Родион.

По его словам, огонь начал разгораться все сильнее. А из дома вообще никто не выходил. Родион подумал, что люди спят и не подозревают о смертельной опасности. Он оделся и побежал к горящему дому.

— Когда я туда прибежал, то начал шуметь на первом этаже. Люди потихоньку начали просыпаться и будить друг друга. На первом этаже буквально в одних трусах стоял парень с девушкой, я спросил у них, разбудили ли они всех на втором этаже. Но они не знали, сами только что вышли из квартиры, — продолжает мужчина.

Тогда Родион поднялся на второй этаж и увидел, что там в коридоре стоит страшный, едкий дым. Он спустился обратно и попросил в первой попавшейся квартире маску или мокрую тряпку на лицо.

— Они дали мокрую тряпку, и я вновь поднялся на второй этаж. Но толку от этой тряпки был ноль. Мне больше ничего в голову не пришло, как лечь на пол, где дыма было меньше, включить фонарик на телефоне и поползти к дверям квартир. Я достучался до первых двух квартир. А в конце коридора кричала девушка, что боится выйти. Я ее как мог успокоил и сказал идти на свет моего фонарика. Таким образом она смогла выйти из квартиры и вывести бабушку. Потом вышел еще один человек, — говорит Родион.

Потом на место происшествия приехали пожарные и сказали герою выходить. Он не стал мешать профессионалам и вышел. Потом дождался коллег.

— Пожарные по лестнице спустили еще одну женщину, я помог коллегам донести ее до машины. Нашел куртку для парня в трусах. Потом понял, что моя помощь уже не нужна и со спокойной душой пошел домой. На часах было 2:43, — завершает свой рассказ герой.

Фото: предоставлено героем материала

Кстати, героем Родион себя вовсе не считает.

— Я не думаю, что прямо спас этих людей. Помог им сориентироваться и выйти — вот так будет правильнее. Думаю, любой бы на моем месте так поступил, — подчеркивает он.

Родион Романов работает на Скорой помощи с 2018 года. Этим летом он женился, а в скором времени в семействе ожидается прибавление.

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