Голова дракона, птицы, перья: унылая улочка за Столичным рынком в Якутске заиграла яркими красками

Фото: центр компетенций Leto

Маленькая неприметная улица Труда за Столичным рынком в Якутске, ведущая к будущему креативному кластеру, заиграла всеми цветами радуги. Здесь теперь можно увидеть нарисованные голову дракона, соты, лицо девушки, абстрактные рисунки и др.

Откуда они здесь появились, рассказал центр компетенций Leto.

Оказалось, что это результат работы художников фестиваля «Лето Якутия». Центр провел этим летом конкурс среди мастеров кисти и выбрал лучших, чтобы они преобразили и раскрасили в яркие цвета серую дорогу к строящемуся кластеру «Квартал труда».

Строгий отбор прошли художница Йен Сур, граффитисты Тарас Nero и Андрей STEP, а также творческая группа «Архетип».

Фото: центр компетенций Leto

Фото: центр компетенций Leto

Они начали на прошлой неделе и всего должны разрисовать 250 метров. Работа все еще идет.

Как пояснил один из художников Андрей, рисунки имеют свой скрытый смысл. К примеру, перо означает библиотеку, которая откроется в кластере, голова дракона — Столичный рынок, также известный как Китайский. А еще там появятся классики и лабиринт с пасхалкой, где будет спрятано имя художника. Попробуйте найти его, когда мастера закончат свою работу.

Это произойдет уже совсем скоро. С нетерпением ждем.

А пока предлагаем посмотреть, что там есть уже сейчас.

Фото: центр компетенций Leto

Фото: центр компетенций Leto

Фото: центр компетенций Leto

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