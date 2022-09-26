Фото: АГАТУ

Зрителей скачек, прошедших 25 сентября на ипподроме Якутска, порадовал выход необычных участников — милых и забавных пони.

Маленькие лошадки, смешно перебирая короткими ножками, преодолели дистанцию в 200 метров. Их жокеи оказались едва ли не больше их самих несмотря на то, что в качестве ездоков выступили дети.

Как рассказали «КП — Якутия» в Федерации конного спорта республики, общий призовой фонд составил 15 тысяч рублей. На призы участники скинулись сами.

Всего в забеге участвовали четыре пони. Самым резвым оказался скакун по кличке Дружок из клуба «Золотая подкова», от лидера немножко отстал Лепший, за ним финишировал Феникс и последней пересекла черту красивая лошадка с нежным именем Фиалка.

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