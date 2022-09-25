Фото: страница Сарданы Трофимовой в соцсети

В воскресенье, 25 сентября, в Казахстане прошел Алматинский марафон, на нем уроженка Якутии Сардана Трофимова победила на дистанции 21,1 километра среди женщин.

Ее результат — 1 час 12 минут 49 секунд. Фотографии с забега спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети.

Фото: страница Сарданы Трофимовой в соцсети

Как пишет издание «Sport АКИpress», это первый для якутянки старт под флагом Кыргызстана.

Напомним, ранее бегунья приняла второе гражданство — Киргизии, чтобы получить допуск к следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Ранее она уже пропустила две Олимпиады — в Бразилии и Токио — по не зависящим от нее обстоятельствам. И, возможно, парижский старт — последний шанс для 34-летней марафонки. Подробнее об истории спортсменки можно прочитать здесь.

Пожелаем Сардане удачи в исполнении заветной мечты.

Фото: страница Сарданы Трофимовой в соцсети

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